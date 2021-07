De Holland Acht is er vrijdag op de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te veroveren. De Nederlandse ploeg eindigde in de finale op de Sea Forest Waterway teleurstellend als vijfde.

Bjorn van den Ende (boeg), Bram Schwarz, Eline Berger (stuurvrouw), Jasper Tissen, Maarten Hurkmans, Mechiel Versluis, Robert Lücken (slag), Ruben Knab en Simon van Dorp lagen in de finale snel op een ruime achterstand en wisten niet meer terug te keren in de strijd om eremetaal.

De Holland Acht wist met een tijd van 5.27,96 alleen Australië achter zich te houden. De olympische titel ging verrassend naar Nieuw-Zeeland (5.24,64), Duitsland pakte zilver in 5.25,60 en het brons was voor de onttroonde titelverdediger Groot-Brittannië (5.25,73).

In de series maakte de Holland Acht nog indruk door een heat met Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië te winnen en zich rechtstreeks voor de finale te plaatsen, maar in de strijd om de medailles kwam de ploeg van coach Mark Emke tekort.

De teleurstelling was groot bij de Holland Acht na het mislopen van een medaille. Foto: ANP

Nederland eindigt roeitoernooi met vijf medailles

Door de teleurstellende finale van de Holland Acht eindigt Nederland het roeitoernooi in Tokio op vijf medailles. De mannen dubbelvier veroverde olympisch goud, er was zilver voor de mannen dubbeltwee en de vrouwen vier-zonder en brons voor de dubbeltwee en de lichte dubbeltwee.

Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakte de Holland Acht nog brons, twintig jaar na de olympische titel in 1996. Op de wereldkampioenschappen van 2019 werd zilver veroverd en op de EK's van dit jaar en 2020 was er brons.

Eerder op vrijdag wist Sophie Souwer de B-finale op het onderdeel skiff te winnen. De 34-jarige Nederlandse eindigde het toernooi daardoor op de zevende plek.