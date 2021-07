BMX ·

We gaan weer terug naar de BMX, met de eerste heat in de halve finales bij de vrouwen. In de eerste halve finale is Merel Smulders van de partij en zij eindigt op een ietwat teleurstellende zesde plaats na een zwak einde. In deze heat is er ook een zware valpartij van Alise Willoughby en Zoë Claessens, twee zwaargewichten. In de tweede heat komen Laura Smulders en Judy Baauw in actie.