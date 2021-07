Zeilen ·

Marit Bouwmeester is niet de enige die aan het zeilen is. Bart Lambriex en Pim van Vlugt kennen een teleurstellende dag, met een 13e, 14e en 8e plek in race 7 t/m 9. Daarmee is het Nederlandse duo afgezakt naar plaats zeven.



Lobke Berkhout en Afrodite Zegers sloten race 5 in de 470 af met een negende plek. Daarmee staan zij nu dertiende in het algemeen klassement. Momenteel is race zes aan de gang.