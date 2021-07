Olympische Spelen ·

3.00 uur: BMX halve finales mannen (Twan van Gendt, Niek Kimmann, Joris Harmsen)

3.15 uur: BMX halve finales vrouwen (Laura Smulders, Merel Smulders, Judy Baauw)

3.25 uur: Roeien, mannen, finale Holland Acht

3.35 uur: Zwemmen, mannen, halve finales 100 meter vlinderslag (Nyls Korstanje)

3.59 uur: Zwemmen, vrouwen, 100 meter vrije slag, finale (Femke Heemskerk)

Het beachvolleybal is nog in volle gang, maar we kijken ook even vooruit naar het komende uur, waarin er al medailles op het spel staan. Wat staat er dan zoal op het programma?