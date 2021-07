De Duitse wielercoach Patrick Moster is door de UCI voorlopig geschorst. Hij moedigde woensdag in de olympische tijdrit zijn pupil Nikias Arndt (foto) aan door de voor hem rijdende concurrenten "kamelendrijvers" te noemen.

"De UCI veroordeelt elke vorm van racistisch en discriminerend gedrag en wil integriteit, diversiteit en gelijkheid waarborgen", meldt de bond. Eerder stuurde het Duitse olympisch comité de trainer al naar huis.

Moster deed de gewraakte uitspraak, die duidelijk op televisie te horen was, toen hij Arndt aanmoedigde vanuit de volgwagen. Hij vond dat de renner de voor hem gestarte Algerijn Azzedine Lagab en de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier in moest halen en zei daarbij: "Haal ze in, die kamelendrijvers".

Moster bood meteen na het incident zijn excuses aan, maar kon niet voorkomen dat hij naar huis werd gestuurd. "Zijn gedrag past totaal niet in onze olympische waarden van fairplay, respect en tolerantie", zo oordeelde het Duitse olympisch comité.

Lagab reageerde met een knipoog op de beledigingen aan zijn adres. "Helaas is kamelendrijven niet olympisch, daarom ben ik maar gaan fietsen. Dan kan ik tenminste nog meedoen aan de Olympische Spelen."

De disciplinaire commissie van de UCI zal zich gaan buigen over een definitieve straf. Tot die tijd staat de 54-jarige Moster op non-actief.