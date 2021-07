Na ruime zeges op de drie minste teams uit de poule kregen de hockeysters donderdag hun eerste echte test op de Olympische Spelen in Tokio. De topfavoriet voor goud had het allesbehalve makkelijk tegen titelverdediger Groot-Brittannië, maar won wel met 1-0.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"We wisten dat dit een andere wedstrijd zou worden en dat Groot-Brittannië tot in de bus zou vechten, ook bij een achterstand", zegt Frédérique Matla in gesprek met NU.nl. "Wij moesten tijdens de wedstrijd echt even een tandje bij schakelen om mee te gaan in hun fysieke spel, maar gelukkig hebben we de winst over de streep getrokken."

Nederland won achtereenvolgens van India (5-1), Ierland (4-0) en Zuid-Afrika (5-0) en was na drie duels al zeker van de kwartfinales. Groot-Brittannië toonde zich zoals verwacht een veel taaiere tegenstander in het Oi Hockey Stadium. Oranje kwam tot weinig vloeiende aanvallen, maar pakte de zege door een benutte strafbal van Matla in de dertiende minuut.

"Het was echt een vechterspotje", aldus routinier Lidewij Welten. "We hebben misschien niet het allermooiste of het allerbeste hockey laten zien, maar wel ontzettend hard geknokt en heel goed verdedigd. Groot-Brittannië is gewoon een goede tegenstander, dus dan is 1-0 winnen prima."

Volgens Matla kan het voor het vervolg van het toernooi misschien wel goed zijn dat het donderdag niet zo soepel ging. "Ergens is het wel lekker om echt tegenstand te hebben om te kijken hoe we ervoor staan. Al had ik het ook prima gevonden om rustig door de poule te blijven wandelen", lacht de topscorer van het toernooi (vijf goals).

Welten benadrukt dat het nooit realistisch was om te denken dat Nederland 'even' goud komt ophalen in Tokio. "We gaan hier niet zomaar winnen, dat kan gewoon niet op de Spelen. Het ligt dicht bij elkaar. Daarom heb je dit soort wedstrijden nodig, we kunnen hier alleen beter van worden."

Lidewij Welten versierde de beslissende strafbal tegen Groot-Brittannië Lidewij Welten versierde de beslissende strafbal tegen Groot-Brittannië Foto: ANP

'Het ging geen moment over de finale van 2016'

Welten hoorde bij de vijftien speelsters op het veld (zeven bij Groot-Brittannië en acht bij Nederland) die er vijf jaar geleden ook bij waren in de olympische finale in Rio de Janeiro. Oranje verloor toen zeer verrassend na shoot-outs, maar de Nederlandse hockeysters dachten donderdag niet aan revanche.

"Het is bij ons geen moment over die finale gegaan", aldus Matla, die in Tokio haar olympische debuut maakt. "Er zijn vast een paar meiden die er even aan gedacht hebben, maar in de bespreking voor de wedstrijd is niet gezegd dat we iets recht te zetten hadden. Het is een nieuw toernooi, het zijn twee heel andere ploegen en dat dat duel is ook al vijf jaar geleden."

Oranje sluit de poulefase zaterdag vanaf 11.30 uur af met een wedstrijd tegen het eveneens nog ongeslagen Duitsland. Dan staat waarschijnlijk de groepswinst op het spel. "Dat wordt ook weer sleuren met z'n allen", zegt Welten. "En hopelijk is het spel dan wat beter."