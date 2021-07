De Oranjevrouwen zijn voorbereid op een eventuele strafschoppenserie, mocht de kwartfinale op de Olympische Spelen tegen de Verenigde Staten daar vrijdag op uitdraaien. De selectie van bondscoach Sarina Wiegman traint steevast op penalty's in de aanloop naar een toernooi.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Ik geloof dat strafschoppen trainbaar zijn en dat hebben we dan ook gedaan. Maar als we vandaag nog op penalty's zouden gaan trainen, zijn we te laat. Dat is in het voortraject gebeurd", aldus Wiegman donderdag bij een persmoment van de Oranjevrouwen.

Voor eerdere toernooien onder Wiegman deed Oranje dat ook. "Daar pakten we een bepaalde fase van de voorbereiding voor en veel spelers van de huidige selectie waren daar ook bij. Na trainingen nemen spelers ook weleens een strafschop en bij hun club ook. Het komt altijd weer terug."

In de aanloop naar de Spelen heeft Oranje ook geprobeerd om de druk van een penaltyserie enigszins na te bootsen in een training, zo vertelde Lieke Martens donderdag. "Je kunt daar in spelvorm het een en ander voor bedenken. Maar als het morgen moet gebeuren dan staat er een heel andere druk op, zo weet ik uit ervaring."

254 Tokio-update: 'Dit is hét moment om bolwerk Amerika te verslaan'

'Het is moeilijk scoren bij een mannenkeeper'

Twee jaar geleden nam Martens de belangrijkste strafschop van Oranje onder Wiegman. In de laatste minuut van de achtste finale op het WK 2019 tegen Japan schoot de vleugelaanvaller Oranje vanaf 11 meter naar de volgende ronde (2-1).

Mochten tegen de VS strafschoppen de beslissing moeten brengen dan zal Martens waarschijnlijk ook achter de bal gaan staan. "Ik vind dat dat erbij hoort als je al zoveel jaar voorin speelt. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen."

De 28-jarige Martens vertelde dat ze ook weleens strafschoppen heeft genomen op Sparta Rotterdam-keeper Benjamin van Leer, met wie ze sinds 2018 een relatie heeft. "We hebben het weleens geprobeerd. Dat is best handig, want bij een mannenkeeper is het moeilijker scoren. Laat ik het daarbij maar laten."

Nederland tegen de VS begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in het International Stadium Yokohama. De winnaar staat in de halve finales tegenover Canada of Brazilië.