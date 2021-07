Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich donderdag ondanks een nederlaag geplaatst voor de achtste finales op de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van Alison en Alvaro Filho, maar ging als nummer twee in de poule toch door.

Brouwer en Meeuwsen waren niet opgewassen tegen het duo uit Brazilië: 21-14 en 24-22. De Nederlanders hadden de eerste twee groepswedstrijden al gewonnen (beide duels met 2-0 in sets) en wisten voor de laatste wedstrijd al dat de achtste finales bereikt waren.

Het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt van Brouwer en Meeuwsen in de achtste finales in Japan. Nog niet alle poules zijn beslist.

Aan Alison bewaren Brouwer en Meeuwsen slechte herinneringen; vijf jaar geleden verloren ze op de Spelen in Rio de Janeiro in de halve finales van de Braziliaan, die toen aan de zijde van Bruno Schmidt olympisch kampioen werd. De Nederlanders veroverden vervolgens brons in de troostfinale.