Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich donderdag ondanks een nederlaag geplaatst voor de achtste finales op de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van Alison en Alvaro Filho, maar ging als nummer twee in de poule toch door.

Brouwer en Meeuwsen waren niet opgewassen tegen het duo uit Brazilië: 21-14 en 24-22. De Nederlanders hadden de eerste twee groepswedstrijden al gewonnen (beide duels met 2-0 in sets) en wisten voor de laatste wedstrijd al dat de achtste finales bereikt waren.

Het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt van Brouwer en Meeuwsen in de achtste finales in Japan. Nog niet alle poules zijn beslist.

Aan Alison bewaren Brouwer en Meeuwsen slechte herinneringen; vijf jaar geleden verloren ze op de Spelen in Rio de Janeiro in de halve finales van de Braziliaan, die toen aan de zijde van Bruno Schmidt olympisch kampioen werd. De Nederlanders veroverden vervolgens brons in de troostfinale.

"Het was een teleurstellende wedstrijd", aldus Meeuwsen. "Alleen aan het einde was het een goed gevecht. Het had niet zo lang mogen duren voordat we de oplossingen hadden gevonden, bijvoorbeeld op het goede netspel van Alison.

"Maar als je deze hele wedstrijd bekijkt, dan moet je helaas concluderen dat zij de terechte winnaar zijn. De scenario's vonden we niet interessant. Dit was een nieuwe wedstrijd en deze wilden we ook winnen. Daar zijn we vol voor gegaan.