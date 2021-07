Lieke Wevers heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in de meerkampfinale op de Olympische Spelen in Tokio. De Friezin, die na een afmelding als reserve mocht deelnemen aan de eindstrijd, eindigde als laatste. De olympische titel ging naar de Amerikaanse Sunisa Lee.

De 29-jarige Wevers noteerde na haar uitvoeringen op de vloer, evenwichtsbalk, sprong en brug met ongelijke leggers een score van 51,098 punten, waarmee ze ruim 24e en dus laatste werd. Ze viel op de vloer en scoorde beduidend lager op de andere onderdelen dan in de kwalificaties.

Wevers kwam in de kwalificaties aanvankelijk nog tekort om een plaats voor de olympische finale te bemachtigen. Ze eindigde daarin als 25e, terwijl de beste 24 turnsters doorgaan naar de eindstrijd. Door een afmelding van de Canadese Elisabeth Black, die geblesseerd was, mocht ze alsnog uitkomen in de finale.

De olympische titel in de meerkamp ging naar Lee, die de brug met ongelijke liggers won en beduidend beter scoorde dan de concurrentie op de vloer, evenwichtsbalk en sprong: 57,433. Het zilver ging naar de Braziliaanse Rebeva Andrade. Angelina Melnikova uit Rusland won het brons.

Simone Biles ontbrak in de meerkampfinale. De viervoudig olympisch kampioene meldde zich af omdat ze met mentale problemen kampt sinds ze dinsdag in de landenwedstrijd verkeerd terechtkwam bij het onderdeel sprong. Na dat eerste onderdeel trok ze zich ook terug voor de landenwedstrijd. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse nog in actie komt op de Spelen.