De Nederlandse hockeysters hebben donderdag ook regerend olympisch kampioen Groot-Brittannië verslagen op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was met 1-0 te sterk voor de Britten.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de dertiende minuut op naam van Frédérique Matla, die een discutabele strafbal benutte. Het was voor de spits alweer haar vijfde doelpunt van het toernooi, waarmee ze topscorer is. Oranje speelde in het vervolg matig, maar trok de 1-0-voorsprong wel over de streep.

Door de zege op Groot-Brittannië zijn de hockeysters nog altijd ongenaakbaar op de Spelen. De regerend wereldkampioen won in de groepsfase ook al van India, Ierland en Zuid-Afrika en is koploper in groep A. Zaterdag staat Nederland-Duitsland op het programma. Oranje is al zeker van de kwartfinales.

Het duel met Groot-Brittannië was een pikante ontmoeting voor de hockeysters. Nederland verloor vijf jaar geleden in Rio de Janeiro de olympische finale na shoot-outs van Groot-Brittannië. Bij de twee Spelen daarvoor, in 2008 in Peking en in 2012 in Londen, greep Oranje telkens de olympische titel.

Sinds de verloren olympische finale tegen Groot-Brittannië won Nederland alle prijzen die er te winnen waren, waaronder de wereldtitel in in 2018 in Londen. Op weg naar de finale nam Oranje revanche op Engeland door in de kwartfinales het gastland met 2-0 te verslaan. Nederland werd ook nog drie keer Europees kampioen.

Topscorer Frédérique Matla was verantwoordelijk voor het enige doelpunt in het duel met Groot-Brittannië. Topscorer Frédérique Matla was verantwoordelijk voor het enige doelpunt in het duel met Groot-Brittannië. Foto: Getty Images

Oranje al in eerste kwart op 1-0

In het lege Odoi Stadium in Tokio kwam Nederland goed uit de startblokken tegen Groot-Brittannië, dat na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro nooit meer om de prijzen speelde op de grote hockeytoernooien.

Na verschillende reddingen van de Britse keepster Maddie Hinch brak topscorer Matla aan het einde van het eerste kwart de ban. Nederland kreeg een strafbal voor een lichte overtreding op Lidewij Welten en Matla maakte geen fout vanaf de stip: 1-0.

Groot-Brittannië werd na het eerste kwart wat sterker en kreeg drie strafcorners, maar keeper Josine Koning was bij de les. Nederland stelde daar in het derde kwart wat strafcorners tegenover, zonder tot een serieuze doelpoging te komen.

In de slotfase stond het matig spelende Oranje zwaar onder druk, al wist Groot-Brittannië het doel van Koning zelden onder vuur te nemen. Albers en aanvoerder Eva de Goede waren aan de andere kant nog wel dicht bij de 2-0, maar zagen hun poging gekeerd worden door Hinch, zonder dat het grote gevolgen had.