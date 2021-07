Nyls Korstanje heeft donderdag de halve finales van de 100 meter vlinderslag op de Olympische Spelen in Tokio bereikt. De Nederlander zette in de series een Nederlands record neer en dat was voldoende voor een plek in de halve eindstrijd. Sharon van Rouwendaal overleefde de series op de 200 meter rugslag nipt.

De 22-jarige Korstanje tikte aan in 51,54 seconden en dat was de elfde tijd in totaal. De Gelderlander verbeterde zijn eigen recordtijd met ruim een tiende. Begin mei nam hij in Eindhoven met 51,65 het Nederlands record over van Joeri Verlinden.

Korstanje tikte in zijn serie als eerste aan. Hij was daarmee 1,15 langzamer dan Caeleb Dressel, die met 50,39 een nieuw olympisch record zwom. De 24-jarige Amerikaan won eerder op de dag nog het goud op de 100 meter vrije slag.

Korstanje komt later op donderdag opnieuw in actie in het Tokyo Aquatics Centre, dan met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 wisselslag. Hij vormt het Nederlands team met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Ranomi Kromowidjojo. Kamminga veroverde al twee keer zilver in Tokio.

Van Rouwendaal slaagde er nipt in om de halve finales van de 200 meter rugslag te halen. De Nederlandse klokte 2.11,24 minuten en dat was de zestiende tijd overall. De 27-jarige Van Rouwendaal eindigde als vijfde in haar serie.

Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro pakte Van Rouwendaal het goud op de 10 kilometer open water. Dat onderdeel staat woensdag op het programma.