Novak Djokovic heeft donderdag voor de derde keer in zijn loopbaan de halve finales op de Olympische Spelen bereikt. De Serviër was in Tokio in de kwartfinales veel te sterk voor Kei Nishikori. Daniil Medvedev vloog uit het toernooi.

De 34-jarige Djokovic, die jaagt op zijn eerste gouden medaille op de Spelen, sloeg na een goed uur spelen toe op zijn derde matchpoint: 6-2 en 6-0. Voor een plek in de finale speelt Djokovic tegen Alexander Zverev of Jérémy Chardy.

Djokovic had geen moment moeite met Nishikori. De nummer één van de wereld bij de mannen brak de Japanner al vroeg in de openingsset en hield die marge vast. In de tweede set was er van een wedstrijd geen sprake meer.

De andere halve finale bij de mannen gaat tussen Karen Khachanov, die Ugo Humbert versloeg, en Pablo Carreño Busta. De Spanjaard rekende in twee sets af met Medvedev, de nummer twee van de wereld: 6-2 en 7-6 (5). Medvedev zal met weinig plezier terugkijken op de Spelen, want de Rus had veel kritiek op de omstandigheden.

Belinda Bencic staat in de finale bij de vrouwen. Foto: Getty Images

Bencic finalist bij de vrouwen

Belinda Bencic heeft zich geplaatst voor de finale van het vrouwentoernooi op de Spelen. De Zwitserse rekende in drie sets af met de Kazachse Elena Rybakina: 7-6 (2), 4-6 en 6-3.

In de finale speelt Bencic tegen Elina Svitolina uit Oekraïne of de Tsjechische Markéta Vondrousová. Die halve finale is later op de dag.