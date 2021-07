Mark Caljouw is donderdag in een spannende driesetter uitgeschakeld in de achtste finales van de Olympische Spelen in Tokio. Ook voor het duo Selena Piek en Cheryl Seinen is het toernooi voorbij. Daardoor zitten de Spelen erop voor alle Nederlandse badmintonners.

Caljouw was de eerste Nederlandse man in het enkelspel op de Spelen sinds 1996. Hij ging in de achtste finales met 21-17, 3-21 en 21-19 onderuit tegen Kevin Cordón uit Guatemala.

Caljouw, de nummer 29 van de wereldranglijst, hield tot 16-16 gelijke tred, maar de Guatemalteekse nummer 59 van de wereld trok vervolgens aan het langste eind. In de tweede set ging het tot 3-3 gelijk op, maar daarna maakte Caljouw liefst achttien punten op rij.

In de derde set speelde Cordón weer op zijn hoogste niveau en gaven beide mannen elkaar weinig toe. Caljouw kwam terug van een 16-12-achterstand, maar daarna maakte Cordón opnieuw een aantal punten op rij. Dat gat wist de 26-jarige Rijswijker niet meer te dichten.

Eerder was Caljouw in Tokio wel te sterk voor de Indiër Bhamidipati Sai Praneeth en de Israëliër Misha Zilberman.

Selena Piek en Cheryl Seinen hadden geen moment zicht op de halve finale. Selena Piek en Cheryl Seinen hadden geen moment zicht op de halve finale. Foto: Pro Shots

Piek en Seinen verliezen in kwartfinale

Piek en Seinen waren in de kwartfinale van het vrouwendubbel kansloos tegen Lee So-hee en Shin Seung-chan uit Zuid-Korea: 21-8 en 21-17.

Lee en Shin zijn als vierde geplaatst in Tokio en trokken de eerste set in zestien minuten naar zich toe. In de tweede set boden Piek en Seinen wat meer tegenstand.

Tot 7-7 ging het gelijk op, maar daarna namen de Zuid-Koreanen afstand. Bij 18-9 leek het duel gespeeld, maar het Nederlandse duo knokte zich nog terug tot 19-17. Die eindspurt bleek tevergeefs.

Piek (29) en Seinen (25) werden in 2019 nog Europees kampioen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nam Piek met Eefje Muskens deel aan de Spelen. Ook toen was de kwartfinale in het vrouwendubbelspel het eindstation.

Piek en Seinen wisten in Tokio in de poulefase te winnen van het Canadese duo Kristen Tsai/Rachel Honderich en het Egyptische koppel Doha Hany/Hadia Hosny. Het Japanse duo Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara bleek wel te sterk.