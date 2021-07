Kiran Badloe had donderdag niet direct door dat hij zo goed als zeker is van de olympische titel in het windsurfen. De 26-jarige Nederlander hoeft de medalrace van zaterdag alleen maar zonder fouten uit te varen om zijn oud-trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen.

Badloe kreeg na zijn oppermachtige zege in de twaalfde en laatste reguliere race in de RS:X-klasse een telefoon in zijn handen geduwd. Op het scherm verscheen het gezicht van Van Rijsselberghe, die in zijn woonplaats Laguna Beach (Californië) midden in de nacht de verrichtingen van zijn goede vriend op de voet volgt.

"Supertof dat Dorian alles zit te kijken en ik direct al met hem kon FaceTimen", zei Badloe tegen de NOS. "Wat hij zei? Ha, heel gaaf met nog een scheldwoord ervoor. Ik zal zo nog wel even wat uitgebreider met hem bellen."

Badloe domineert de laatste dagen in de baai van Enoshima zoals Van Rijsselberghe dat deed bij de Spelen van 2012 en 2016. De drievoudig wereldkampioen won donderdag twee van de drie races en heeft met nog alleen een medalrace te gaan een voorsprong van negentien strafpunten op de nummer twee Thomas Goyard. De Fransman kan dat verschil alleen nog overbruggen als Badloe in de laatste race niet start, niet finisht of gediskwalificeerd wordt.

"Het begint langzaam door te dringen dat ik er echt heel goed voor sta", aldus Badloe. "Op het water had ik het nog helemaal niet door, maar toen ik op de kant kwam, hoorde ik al snel dat ik een heel grote voorsprong heb opgebouwd. Het voelt nog een beetje onwerkelijk dat ik bijna olympisch kampioen ben."

Kiran Badloe zag zijn Italiaanse rivaal Mattia Camboni donderdag veel terrein verliezen. Kiran Badloe zag zijn Italiaanse rivaal Mattia Camboni donderdag veel terrein verliezen. Foto: ANP

'Ik moet mijn koppie er nog even bij houden'

Badloe benadrukte dat hij nog niet helemaal zeker is van zijn eerste titel. "Ik moet een cleane race varen zaterdag. Dat moet me wel gaan lukken, maar ik moet nog wel even het koppie erbij houden. Over twee dagen ga ik uitbundig juichen als het goed is gegaan."

De Nederlander was voor de Spelen al de grote favoriet voor goud. Hij versloeg tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe in een onderlinge en zelfbedachte concurrentiestrijd - er mag slechts één windsurfer per land meedoen aan de Spelen - en is de wereldkampioen van 2019, 2020 en 2021.

Badloe kende een wat moeizame start op het olympische water in Japan, met een vijfde en een zevende plaats in de eerste twee races en vooral een diskwalificatie in de vijfde race. Hij herpakte zich echter uitstekend, eindigde in de laatste zeven races niet meer buiten de top vijf en won in totaal al vijf keer.

"Ik moest even mijn ritme vinden bij de lastige wind hier, het zijn heel erg wisselende omstandigheden", aldus Badloe. "Het duurde een paar dagen, maar toen zat ik er ook echt lekker in. De laatste paar dagen gaat het fantastisch."