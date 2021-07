Sarina Wiegman is vol vertrouwen voor de kraker in het olympisch voetbaltoernooi vrijdagavond tussen Nederland en de Verenigde Staten. Als de Oranjevrouwen de kwartfinale in Yokohama verliezen, is het de laatste wedstrijd van de bondscoach, maar daar wil ze niets van weten.

"Nee, dit wordt niet mijn laatste wedstrijd als bondscoach. Ik blijf nog even", aldus Wiegman donderdag op een persconferentie van de Oranjevrouwen in Japan.

De 51-jarige Wiegman tekende vorig jaar een contract bij de Engelse bond om daar na de Spelen aan het werk te gaan. Haar succesvolle periode bij Oranje, met de Europese titel in 2017 en de WK-finale in 2019, duurt nog minimaal één en maximaal drie duels.

"We zijn als spelers helemaal niet bezig met dat dit de laatste wedstrijd van de bondscoach kan worden", zei Lieke Martens, die ook aanschoof op de persconferentie. "Dat willen we ook niet. We hebben samen een prachtige tijd meegemaakt en die gaan we mooi afsluiten."

Sarina Wiegman en Lieke Martens tijdens de 8-2-zege tegen China. Sarina Wiegman en Lieke Martens tijdens de 8-2-zege tegen China. Foto: Pro Shots

'VS niet meer onverslaanbaar'

Op papier lijkt Oranje weinig kans te maken tegen de VS, dat de laatste acht confrontaties met Oranje allemaal won. Dat is uiteraard inclusief de WK-finale twee jaar geleden, waarin de ploeg van Wiegman met 2-0 verloor en niet eens tot een doelpoging kwam.

"Maar dit is een ander Amerika dan twee jaar geleden. Het loopt stroever", benadrukte Wiegman, die de VS eerder dit toernooi met 3-0 zag verliezen van Zweden. Daar kwam bij dat de viervoudig wereldkampioen in de laatste groepswedstrijd niet voorbij Australië kwam (0-0).

"Het is niet meer het onverslaanbare VS waar iedereen tegen opkijkt", zei Martens. "Hopelijk gooien we ze nu een keer uit het toernooi. We moeten met lef spelen, geen ontzag tonen."

Sarina Wiegman na de verloren WK-finale tegen de VS. Sarina Wiegman na de verloren WK-finale tegen de VS. Foto: Pro Shots

'Er valt wat te halen'

Het vertrouwen bij Oranje is niet alleen gebaseerd op de kwetsbaarheid van de VS op deze Spelen, maar ook op de eigen ontwikkeling. Wiegman vindt dat Nederland beter is geworden ten opzichte van het WK.

"We zijn in de breedte sterker geworden. Er is talent bijgekomen met Aniek Nouwen en Lynn Wilms, we hebben meer te kiezen. En er zit meer dynamiek in de ploeg. De spelers hebben meer ervaring, omdat ze nog meer wedstrijden op hoog niveau gespeeld hebben. En ze zijn ervan overtuigd dat er wat te halen valt tegen de VS, dat proef ik."

Nederland tegen de VS begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in het International Stadium Yokohama. De winnaar staat in de halve finales tegenover Canada of Brazilië.