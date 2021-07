Windsurfer Kiran Badloe is zo goed als zeker van de gouden medaille in de RS:X-klasse op de Olympische Spelen in Tokio. De Flevolander won donderdag twee van de drie races en hoeft de medalrace van zaterdag alleen maar uit te varen om de olympische titel te veroveren.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 26-jarige Badloe zag zijn Franse concurrent Thomas Goyard en zijn Italiaanse rivaal Mattia Camboni in de laatste drie reguliere races in de baai van Enoshima in de middenmoot eindigen. Daardoor liep zijn voorsprong op nummer twee Goyard op naar negentien strafpunten. Badloe heeft 53 strafpunten.

In de medalrace van zaterdag, waarin de strafpunten dubbel tellen, kan de Nederlander hooguit als tiende eindigen en daarmee twintig strafpunten oplopen. Mocht Goyard dan de medalrace winnen, dan komt hij op 54 punten, waarmee hij dus één strafpunt tekortkomt. Badloe kan nog wel tegen strafpunten aanlopen als hij niet start, finisht, een official beledigt of wordt gediskwalificeerd.

Drievoudig wereldkampioen Badloe debuteert in Tokio op de Olympische Spelen. De windsurfer won vorig jaar op het WK in Australië de concurrentiestrijd met zijn vriend en landgenoot Dorian van Rijsselberghe, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro de olympische titel veroverde in de RS:X-klasse.

De zeilequipe in Tokio kan de olympische titel van Badloe goed gebruiken. Eerder op de dag eindigde Lilian de Geus buiten de medailles in de RS:X-klasse, terwijl regerend olympisch kampioene Marit Bouwmeester zo goed als kansloos is voor titelprolongatie in de Laser Radial. Bouwmeester heeft nog wel een kleine kans op zilver of brons.

Kiran Badloe is zo goed als zeker van de eerste olympische titel in zijn loopbaan. Kiran Badloe is zo goed als zeker van de eerste olympische titel in zijn loopbaan. Foto: AP

Badloe kende nog stroeve start

Badloe kwam zondag nog moeizaam uit de startblokken in de RS:X-klasse, die uit twaalf races en een beslissende medalrace bestaat. De Flevolander eindigde in zijn eerste twee races als vijfde en zevende en werd maandag in zijn vijfde race zelfs gediskwalificeerd, omdat hij Camboni te weinig ruimte gaf bij een boei. Die diskwalificatie kon hij als slechtste resultaat wel wegstrepen.

Dankzij een fraaie inhaalrace en een terugval van de concurrentie greep Badloe overtuigend de leiding in het klassement. Hij won vijf van de twaalf races (race drie, vier, negen, elf en twaalf), waarvan de laatste met grote overmacht.

De RS:X-klasse in het windsurfen is sinds 2008 een olympische sport. Na de eerste titel voor de Nieuw-Zeelander Tom Ashley werd Van Rijsselberghe op de afgelopen twee Olympische Spelen in Londen en Rio de Janeiro olympisch kampioen.