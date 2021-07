Atlete Dafne Schippers zegt dat haar afmelding voor de 100 meter op de Olympische Spelen de "verstandigste beslissing" was die ze kon nemen. Met het oog op haar kwetsbare rug gaat ze zich volledig richten op de 200 meter, die maandag van start gaat.

"Het is niet zo dat ik gisteren bedacht heb dat ik de 100 meter niet ga doen. Voor mij is het wel een lange aanloop geweest", zei Schippers donderdag in gesprek met de NOS. "Op het trainingskamp in Chiba hadden we het al besloten."

"Het is een luxeprobleem. Ik mag starten op de 100, 200 en 4x100 meter. Ik heb het altijd gedaan, dus dan voelt het toch alsof ik afscheid van een onderdeel moet nemen. Dat is eigenlijk niet zo. Ik ga me gewoon meer focussen op een ander onderdeel. Ik ben bang dat als het te veel is, dat het fysiek niet handig is."

"Stiekem vind ik de 100 meter heel leuk, dus ik vond het heel moeilijk. Maar gezien de kansen en het fysieke is de 200 meter beter voor mij", vervolgde Schippers. "Ik hoop dat dit mooi gaat uitpakken. Dit is wel de verstandigste beslissing."

Dafne Schippers bij vertrek naar Tokio. Dafne Schippers bij vertrek naar Tokio. Foto: ANP

'Ben geen dag pijnvrij'

Door haar kwetsbare rug heeft Schippers al jarenlang geen toptijden weten te lopen op de 200 en ook 100 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter onthulde vorige maand in het AD dat ze met een dubbele hernia kampt.

"Het gaat nu eigenlijk best wel heel goed", aldus Schippers. "Ik ben geen dag pijnvrij, maar dat ben ik al een jaar niet geweest. Ik heb wel het gevoel dat de vorm langzaam komt en dat de rug meewerkt. Ik heb de laatste weken veel kunnen trainen."

Schippers, die vijf jaar geleden olympisch zilver won op de 200 meter in Rio de Janeiro, is zonder grote verwachtingen afgereisd naar Tokio. "Dat is heel raar, maar ook wel weer fijn. Het is zoals het is. Ik heb geen idee hoe ik er qua tijden voor sta, dus ik kan verrassen. Het kan echt alle kanten op. Ik ga voor die verrassende kant."