Gabriela Schloesser en Steve Wijler zijn donderdag uitgeschakeld in de achtste finales van het handboogschieten op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlanders waren in het individuele toernooi niet opgewassen tegen respectievelijk Lisa Barbelin en Ilfat Abdullin.

De 27-jarige Schloesser ging met liefst 6-0 onderuit tegen de Française Barbelin. Ze verloor de drie gespeelde sets met respectievelijk 24-21, 28-26 en 29-24. De in Mexico geboren Schloesser schoot in zowel de eerste als de derde set een pijl in de vijf punten, waardoor ze die sets al bijna niet meer kon winnen.

Schloesser had haar eerste partij op het individuele toernooi nog wel gewonnen. Ze was via een shoot-off te sterk voor de Russische Svetlana Gomboeva. Schloesser schoot haar pijl in de negen, terwijl Gomboeva acht punten noteerde. Van de vijf sets die beide vrouwen daarvoor speelden, eindigden er drie gelijk.

Ook Wijler slaagde er niet in de kwartfinales te bereiken. De Limburger kwam net tekort tegen de Kazach Abdullin en verloor met 6-4. De eerste set eindigde nog in een gelijkspel (26-26), maar daarna sloeg Abdullin toe (29-25). De derde, vierde en vijfde set eindigden ook gelijk (28-28, 28-28 en 27-27), maar dat was niet genoeg voor Wijler.

De 24-jarige Wijler versloeg in de eerste ronde nog wel Slawomir Naploszek uit Polen met 6-3. Hij won de eerste twee sets met respectievelijk 27-24 en 28-27. De derde set ging met 28-27 naar Naploszek. De laatste twee bedrijven eindigden in een gelijkspel (28-28 en 27-27) en dat was voor Wijler voldoende om door te gaan.

Wijler en Schloesser wonnen zaterdag samen het zilver bij de wedstrijd voor gemengde teams. Sjef van den Berg en Gijs Broeksma werden woensdag al uitgeschakeld op het individuele toernooi.