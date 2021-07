Gabriela Schloesser heeft zich donderdag geplaatst voor de achtste finales bij het handboogschieten op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse was na een spannende wedstrijd via een shoot-off te sterk voor Svetlana Gomboeva.

De 27-jarige Schloesser noteerde in de shoot-off negen punten. Dat was een betere score dan de acht punten voor Gomboeva.

Na vier rondes gingen Schloesser en Gomboeva gelijk op. De in Mexico geboren Schloesser won de eerste set met 27-26, maar zag de Russische een set later weer langszij komen (26-27). De derde, vierde en vijfde set eindigden gelijk (2-7-27, 27-27 en 26-26), waardoor er een shoot-off moest komen.

Voor een plek in de kwartfinales speelt Schloesser later op de dag tegen Lisa Barbelin uit Frankrijk.

Ook Steve Wijler komt nog in actie in de eerste ronde. Hij speelt in tegen Slawomir Naploszek uit Polen. Schloesser en Wijler wonnen zaterdag samen het zilver bij de wedstrijd voor gemengde teams.