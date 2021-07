Beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam hebben zich donderdag geplaatst voor de tussenronde of de achtste finales op de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlandse koppel boekte in de laatste groepswedstrijd een cruciale zege op Julia Sude en Karla Borger uit Duitsland.

De negentienjarige Schoon en de drie jaar oudere Stam moesten na de eerste twee verloren groepswedstrijden van Sude en Borger winnen om als nummer drie in de poule door te gaan naar de tussenronde of de achtste finales.

Het Nederlandse koppel kwam uitstekend uit de startblokken tegen de Duitsers en ging de gehele eerste set aan de leiding. Aanvankelijk verspeelden Schoon en Stam nog drie setpunten, maar ze grepen het eerste bedrijf alsnog met 24-22.

In de tweede set voltooiden de Nederlanders een inhaalrace in het Shiokaze Park in Tokio. Bij 15-15 liepen Schoon en Stam uit naar 16-21, waarmee hun Olympische Spelen nog niet ten einde kwamen.

Het is nog niet duidelijk of Schoon en Stam doorgaan naar de tussenronde of de achtste finales. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de andere resultaten in de groepsfase.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink, het andere Nederlandse duo bij de vrouwen, moeten vrijdag van het Amerikaanse koppel Alix Klineman/April Ross winnen om niet in de groepsfase uitgeschakeld te worden in Tokio.