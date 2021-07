Marit Bouwmeester lijkt kansloos voor titelprolongatie in de Laser Radial-klasse op de Olympische Spelen. De zeilster werd donderdag in Tokio in de zevende race gediskwalificeerd en in de achtste race zevende. Zo zakte ze van plaats drie naar plaats zeven op de ranglijst. Windsurfster Lilian de Geus is kansloos voor de medailles in de RS:X-klasse.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 33-jarige Bouwmeester ging in de zevende race te vroeg van start en werd daarom gediskwalificeerd. De Friezin zeilde, net als vijf andere zeilsters, de driehoek tussen de startstreep en de eerste boei binnen en kreeg daardoor de fatale zwarte vlag.

Omdat elke zeiler het slechtste resultaat mag schrappen, valt de diskwalificatie voor Bouwmeester weg in het klassement. Het betekent dat haar eerste race, waar ze slechts 21e werd, nu wel meetelt voor haar klassement. Om die reden is de Nederlandse, die de schade een race later niet kon repareren, enkele plekken gezakt.

Bouwmeester heeft nu 63 punten. Anne-Marie Rindom gaat met 25 punten riant aan de leiding. Tuula Tenkanen staat tweede met 46 punten en Josefin Olsson is de nummer drie (47 punten). Er staan nog twee races en een medalrace op het programma. Bouwmeester lijkt zo kansloos voor goud, maar het podium is nog niet uit zicht.

"Dit is echt een rotdag. We waren aan het starten en ik was te gretig. Je voelt je superdom. Het is de pijnlijkste fout die ik kon maken", zei Bouwmeester na de achtste race tegen de NOS. "Ik moet morgen alles doen wat ik in me heb om de achterstand zo klein mogelijk te maken. Ik moet de beste dag draaien en heb het volledig in eigen hand."

Het is de derde keer dat Bouwmeester meedoet aan de Olympische Spelen. In Rio (2016) pakte ze goud en in Londen (2012) moest ze nog genoegen nemen met een zilveren medaille.

Windsurfster Lilian de Geus. Windsurfster Lilian de Geus. Foto: EPA

De Geus kansloos voor medailles

De Geus heeft nog wel een medalrace te gaan, maar weet nu al dat ze geen medaille gaat winnen in Tokio. De windsurfster finishte in de twaalfde race als vierde, maar liep nauwelijks in op de top drie in het klassement. De Geus was eerder op de dag in de tiende race als negende geëindigd en in de elfde race als vijfde.

Voorafgaand aan de medalrace staat de drievoudig wereldkampioene vijfde met zestig punten. Dat is een onoverbrugbare achterstand van 24 punten op de Franse Charline Picon, die derde staat. De Chinese Lu Yunxiu gaat met dertig punten aan de leiding. De Geus eindigde in 2016 als vierde op de Spelen.

Zeilsters Afrodite Zeger en Lobke Berkhout in de 470-klasse hebben hun draai ook nog niet gevonden in het water rond het eiland Enoshima. Het duo eindigde als achtste in de derde race en als elfde in de vierde race. Daarmee staan ze veertiende in het klassement op ruime afstand van de medailles.

In de 49er kwamen Bart Lambriex en Pim van Vugt tot een achtste en negende plaats in races vijf en zes. Het duo zakte daardoor naar de zesde plaats in het klassement.