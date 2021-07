Caeleb Dressel heeft donderdag het goud veroverd op de 100 meter vrije slag bij de Olympische Spelen in Tokio. De 24-jarige Amerikaan zegevierde in een toptijd op het koningsnummer in het zwemmen en heeft eindelijk een individuele olympische titel te pakken.

Dressel snelde naar 47,02 seconden en bleef daarmee maar net boven het wereldrecord. Dat staat met 46,91 al twaalf jaar op naam van de Braziliaan César Cielo.

In een rechtstreeks gevecht onttroonde Dressel de Australiër Kyle Chalmers, die vijf jaar geleden bij de voorgaande Spelen in Rio de Janeiro de beste was op de 100 meter vrije slag.

Chalmers moest in Tokio met 47,08 genoegen nemen met het zilver. De Rus Kliment Kolesnikov legde met 47,44 beslag op het brons. Er deden geen Nederlanders mee aan de 100 meter vrije slag. Pieter van den Hoogenband was in 2004 de laatste Nederlandse winnaar.

Ongeloof bij Caeleb Dressel na het veiligstellen van zijn gouden medaille.

'Dit betekent heel veel voor me'

Dressel wordt in eigen land gezien als de opvolger van de legendarische Michael Phelps, die met 28 medailles de succesvolste olympiër aller tijden is. Dressel staat nu op vier plakken en veroverde enkel goud.

"Dit betekent heel veel voor me. Ik voelde de druk op mijn schouders. Ik had nog nooit een individuele olympische medaille gepakt, dus dit is heel speciaal", aldus Dressel.

"Het voelt anders. Dat wilde ik nooit toegeven, maar nu ik die medaille te pakken heb, kan ik het uitspreken. Het is heel anders en niet met mijn eerdere medailles te vergelijken. Het is alleen jij en het water. Dat is zwaar."

De vrouwen zwemmen vrijdag om 3.59 uur Nederlandse tijd de finale van de 100 meter vrije slag. Femke Heemskerk plaatste zich daar donderdag voor en bereikte zodoende voor het eerst in haar carrière een individuele eindstrijd op de Spelen.