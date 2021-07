BMX'er Niek Kimmann wist donderdag pas vlak voor zijn eerste race zeker dat hij fit genoeg was om te starten. Hoe de 25-jarige Nederlander na een "amateuristisch" trainingsongeluk en ondanks een scheurtje in zijn knieschijf de halve finales haalde bij de Olympische Spelen in Tokio.

Eigenlijk wil Kimmann na zijn derde en laatste race in de kwartfinales zo snel mogelijk weg om zijn gekwetste knie te koelen, maar praktisch alle journalisten in het Ariake Urban Sports Park willen weten hoe het met de meest besproken sporter van het BMX-toernooi is.

"Ik ben oprecht heel blij met alle reacties en iedereen die me succes wenst, dat doet me goed. Maar ik zou ook wel een keer in het nieuws willen komen omdat ik goed fiets", zegt de wereldkampioen van 2015, die vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro al de pech had dat hij bij een zware val in de halve finales een enkelblessure opliep.

Dat ongeluk was nog tijdens een wedstrijd, zoals er zo vaak gevallen wordt bij het BMX'en. Maar wat er maandag tijdens een training gebeurde, had bondscoach Raymon van der Biezen in zijn twee decennia in de sport nog nooit meegemaakt. Een official stak plotseling de baan over, waarna Kimmann met 50 kilometer per uur tegen de man opknalde. De BMX'er liep een klein scheurtje in zijn knieschijf op, terwijl de official met een gebroken oogkas en een zware hersenschudding naar het ziekenhuis werd vervoerd.

"We hadden voor deze Spelen een heleboel zorgen, maar wie verzint dit nou?", aldus Van der Biezen. "Heel amateuristisch van de UCI, het valt niet goed te praten", oordeelt regerend wereldkampioen Twan van Gendt. En Laura Smulders, die op de tribune zat toen het ongeluk gebeurde: "Zoiets mag gewoon niet gebeuren, het is een vette fout. Maar we doen er niks meer aan en gelukkig gaat Niek ook gewoon door. Ha, net als in Rio is het paracetamolletjes erin en knallen."

'Het ging beter dan verwacht'

De eerste echte test voor Kimmanns knie kwam pas toen hij donderdag bij zijn eerste olympische race in Tokio met volle kracht van de 8 meter hoge startheuvel af denderde. Daarvoor was het drie dagen lang alleen rusten, koelen en een beetje losfietsen. "En Niek heeft een leuke sandwich aan pijnstillers gekregen, zoals we dat noemen", zegt Van der Biezen, zelf oud-olympiër in het BMX.

Woensdag probeerde Kimmann één keer of hij vol kon aanzetten, maar dat duurde maar drie seconden. "Als hij op snelheid is, is er eigenlijk geen probleem", aldus Van der Biezen. "Maar bij de start gaat het echt om maximaal vermogen en ook bij de sprongen moet zijn knie flink wat klappen opvangen. Tot vandaag was het een groot vraagteken hoe Nieks lijf daarop zou reageren. We hebben een gebedje gedaan en gelukkig ging het beter dan verwacht."

Kimmann lag in zijn eerste van drie kwartfinaleraces na de start samen met landgenoot Van Gendt direct een flink eind voor op de concurrentie en kwam de eerste olympische ronde uiteindelijk simpel door met één tweede plek en twee eerste plekken.

"Bij de eerste manche was ik zo zenuwachtig, dat ik helemaal niks voelde in mijn knie", zegt Kimmann met een glimlach. "Toen de spanning wat zakte, kwam er wel wat pijn. Maar het enige doel van vandaag was om deze kwartfinale door te komen, en dat is goed gegaan."

De grote vraag is nu of een van de topfavorieten voor goud vrijdag in de halve finales en de finale op topniveau kan presteren. "Ik merk nu al dat er iets van een reactie in mijn knie is", aldus Kimmann. "Maar ik hoop dat het morgen met wat hulp van de adrenaline en de pijnstillers goed gaat komen."