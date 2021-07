Judoka Guusje Steenhuis is donderdag veroordeeld tot de herkansingen in de categorie tot 78 kilogram op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse verloor in de kwartfinales. Michael Korrel is uitgeschakeld. De Nederlander ging meteen onderuit in zijn eerste partij.

Steenhuis kreeg in de kwartfinale tegen de Zuid-Koreaanse Yoon Hyunji in de golden score haar derde straf wegens passiviteit, waardoor de zege naar de mondiale nummer 23 ging.

In de tweede ronde won Steenhuis, die als nummer vijf van de wereld een bye had in de eerste ronde, van de Oekraïense Anastasiya Turchyn in de golden score op waza-ari.

De 28-jarige Steenhuis, die debuteert op de Spelen, komt donderdag vanaf 10.00 uur (Nederlandse tijd) in actie in de herkansingen. Ze moet twee wedstrijden winnen om een bronzen medaille te veroveren.

Korrel buigt ook in golden score

Korrel moest in de tweede ronde - als nummer drie van de wereld had ook hij een bye in de eerste ronde - zijn meerdere erkennen in Karl-Richard Frey, de mondiale nummer 24. De Duitser zegevierde in de golden score met een waza-ari.

De 27-jarige Korrel maakte net als Steenhuis voor het eerst zijn opwachting op de Spelen. Op de afgelopen edities werd Nederland in deze categorie vertegenwoordigd door Henk Grol. Korrel werd twee jaar geleden derde op de WK in Tokio.

De Nederlandse judoploeg pakte tot dusver één medaille op deze Spelen. Sanne van Dijk legde woensdag beslag op het brons in de categorie tot 70 kilogram. Het olympisch judotoernooi duurt nog tot en met zaterdag.