De Nederlandse hockeymannen hebben donderdag hun vierde groepsduel op de Olympische Spelen gelijkgespeeld. Dankzij de 2-2 tegen Groot-Brittannië is de ploeg van bondscoach Max Caldas definitief zeker van een plek in de kwartfinales.

Die plek bij de laatste acht was al min of meer zeker. Van de zes landen in de poule gaan de beste vier door naar de knock-outfase.

Oranje begon moeizaam aan het toernooi, met een nederlaag tegen België (1-3) en een 5-3-zege op het zwakke Zuid-Afrika na een 0-3-achterstand. Tegen de Britten bereikte Nederland aanvankelijk een hoger niveau, maar het gaf de 2-0-voorsprong in het laatste kwart weg.

Thierry Brinkman zorgde na 22 minuten voor de fraaie openingstreffer. In de 31e minuut verdubbelde Jip Janssen de marge uit een strafcorner: 2-0.

Het was pas de eerste treffer uit een strafcorner voor Nederland in Tokio. De ploeg van Caldas had daar liefst veertien pogingen voor nodig.

Oranje oogde in het laatste kwart opeens erg kwetsbaar. Samuel Ward tekende eerst met een tip-in voor de 2-1 en schoot daarna uit een strafcorner de gelijkmaker achter doelman Pirmin Blaak.

In de slotseconden wist Oranje nog bijna de winnende treffer te maken. Janssen trof met zijn strafcorner echter de paal.

Stand groep B 1. België 4-12 (+17)

2. Nederland 4-7 (+2)

3. Groot-Brittannië 4-7 (0)

4. Duitsland 4-6 (+7)

5. Zuid-Afrika 4-3 (-8)

6. Canada 4-0 (-18)

Oranje vrijdag in laatste groepsduel tegen Duitsland

In de laatste groepswedstrijd speelt Oranje vrijdag tegen Duitsland. Dat duel is van belang voor de eindstand in de poule en de tegenstander in de kwartfinale, die op zondag zal worden gespeeld.

De Duitsers gingen donderdag verrassend met 4-3 onderuit tegen Zuid-Afrika. Daardoor heeft Oranje vrijdag aan een gelijkspel voldoende om de aartsrivaal onder zich te houden in groep B. De Britten spelen tegen koploper België.