Ilse Paulis en Marieke Keijser willen niet balen of boos zijn, nadat ze donderdag in de laatste meters van de olympische race goud bij de lichte dubbeltwee hadden verspeeld door een misslag van Keijser. Het Nederlandse duo ging bijna de gehele wedstrijd overtuigend aan de leiding op de Sea Forest Waterway, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met brons.

"Het is niet belangrijk wie de fout gemaakt heeft, er is geen schuldige", zei Paulis na de huldiging met brons om haar nek. "We hebben deze race laten zien dat we gewoon de besten zijn. Dat dat uiteindelijk geen goud oplevert, is niet de hoofdzaak."

Keijser ging daarin mee, maar erkende wel dat zij het was die in de fout ging. Door haar misslag konden Italië (goud in 6.47,54) en Frankrijk (zilver in 6.47,68) Nederland (6.48,03) vlak voor de finish nog inhalen.

"Als je het analytisch bekijkt, dan heb ik daar wel schuld aan. Ik maakte de misslag. Dat overkomt me bijna nooit en juist nu gebeurde het. Was de baan maar 10 meter korter."

27 Roeisters verspelen door misslag goud: 'Oh nee, het gaat mis'

'Dat was ons gelukje'

Even leek het erop dat de 27-jarige Paulis, die vijf jaar geleden met Maaike Head wel olympisch kampioene werd, en de 24-jarige Keijser alles verspeelden in de laatste meters. Groot-Brittannië kwam akelig dichtbij, maar uiteindelijk werd het op een verschil van één honderdste brons voor Nederland.

"Dat was toch nog ons gelukje van de dag", zei Paulis, die niet doorhad dat het verschil met de Britse vrouwen zo klein was. Keijser dacht zelfs even dat ze vierde waren geworden.

"Ik zat in de boot met het idee: we hebben niks. Dat was best heftig. Alles kwam na de race ineens zo binnen, ook wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is."

Marieke Keijser en Ilse Paulis op het podium. Marieke Keijser en Ilse Paulis op het podium. Foto: Pro Shots

'Voor studenten is het al lastig'

Keijser doelde daarmee op de positieve coronatests van coaches Isabelle Jacobs en Josy Verdonkschot, die in quarantaine verblijven.

"Ik heb gister nog gefacetimed met Isabelle en vanmorgen met Josy, maar dat is wel anders. Als studenten het al lastig vinden om online college te volgen, hoe is het dan om zo een olympische finale te moeten voorbereiden…"

"Het is veel wat we hebben doorstaan. Natuurlijk, we hebben niet vijf jaar voor brons getraind. We kwamen voor goud, maar het is wel een olympische medaille. Ik vind ons nog steeds het allerbeste roeiduo dat er is."