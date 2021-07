Arno Kamminga is dolblij met zijn zilveren medaille donderdag op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Nederlander heeft er geen spijt van dat hij in de finale razendsnel van start ging en mede daardoor net tekort kwam voor het goud.

Kamminga lag halverwege twee seconden voor op het schema van het wereldrecord. Hij ging tot 50 meter voor de finish aan kop, maar verloor in de slotfase wat snelheid en werd toen nog gepasseerd door de Australische winnaar Izaac Stubblety-Cook.

"Om op de Spelen te winnen, moet je durven en nergens inhouden. En dus ben ik voluit gegaan. Het was nu nog net iets te ver, maar dat komt nog wel", zei Kamminga, die maandag eveneens zilver pakte op de 100 meter schoolslag.

"Het eerste wat ik dacht toen ik naar het scorebord keek, was: weer zilver! Ik keek niet eens naar de tijd, het eindresultaat is het enige waar het hier om draait. Ik ben extreem blij met zilver."

'De pijn werd tijdens de race extreem'

Kamminga had na de race een mooi onderonsje met zijn coach Mark Faber in de catacomben van het Tokyo Aquatics Centre. "Mafkees", riep Faber. "Waarom Mark dat zei? Omdat ik zo hard af ging", verklaarde Kamminga grijzend.

"Ik wist dat het in deze finale zo dicht bij elkaar zou zitten, het verschil tussen goud en de achtste plaats is heel klein. Een of twee foutjes en je ligt er uit. Ik wist dat ik mijn eigen raceplan moest volgen, gebruik maken van mijn makkelijke snelheid en het goede zwemmen dat ik kan. Dat is mijn kracht."

"De pijn werd tijdens de race extreem, maar die voel ik nu niet meer. Mijn longen begonnen te branden, het voelde alsof er allemaal messen in mijn spieren werden gestoken, alsof ze in de fik stonden. Pijn is één ding, maar het is dan de kunst om toch met je techniek bezig te zijn, om goed te blijven zwemmen."

Arno Kamminga juicht naar zijn familie en vrienden op een videoverbinding na zijn zilveren medaille op de 200 meter schoolslag. Arno Kamminga juicht naar zijn familie en vrienden op een videoverbinding na zijn zilveren medaille op de 200 meter schoolslag. Foto: ANP

'Heb mijn plafond nog lang niet bereikt'

Met zilver op de 100 en 200 meter schoolslag zette Kamminga een bijzondere prestatie neer. Het kwam in de geschiedenis zelden voor dat een zwemmer op de Spelen op beide afstanden het podium haalde.

"De laatste die twee medailles pakte op de 100 en 200 meter was Kitajima. Nou, dat was er wel eentje", aldus Kamminga over de Japanner die op de Spelen van 2004 in Athene en 2008 in Peking de beste was op de 100 en 200 meter schoolslag.

"Ik heb mijn plafond nog lang niet bereikt, dit is pas het begin", toonde Kamminga zich vol zelfvertrouwen. "Dit zijn mijn eerste Spelen en ik ga met twee zilveren medailles naar huis. Ik heb het geweldig gedaan."