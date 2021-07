Femke Heemskerk heeft donderdag voor het eerst in haar carrière een individuele finale gehaald op de Olympische Spelen. De 33-jarige Nederlandse plaatste zich in Tokio voor de eindstrijd op de 100 meter vrije slag.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Heemskerk zwom in de halve finales met 52,93 seconden haar tweede beste tijd ooit, alleen in 2015 was ze een keer sneller (52,69). Ze bereikte als zesde de finale van de 100 meter vrije slag in Tokio. De Australische Emma McKeon was de snelste in 52,32.

Wel maakte Heemskerk al vijf keer haar opwachting in olympische finales als onderdeel van een estafetteploeg, met als hoogtepunten het goud (2008 in Peking) en zilver (2012 in Londen) op de 4x100 meter vrije slag.

Ranomi Kromowidjojo bleef woensdag steken in de series op de 100 meter vrije slag. De olympisch kampioen van 2012 had eigenlijk een swim-off moeten zwemmen, maar besloot daarvan af te zien en zich volledig te richten op de 50 meter vrije slag.

De Nederlandse zwemploeg veroverde tot dusver twee medailles op deze Spelen. Arno Kamminga pakte maandag zilver op de 100 meter schoolslag en donderdag eveneens zilver op de 200 meter schoolslag.

De finale van de 100 meter vrije slag bij de vrouwen is vrijdag om 3.59 uur Nederlandse tijd.