BMX'er Niek Kimmann, die maandag een scheurtje in zijn knieschijf opliep toen hij in de training botste tegen een official, heeft donderdag zonder problemen de kwartfinales overleefd bij de Olympische Spelen in Tokio. De vijf andere Nederlanders plaatsten zich ook voor de halve finales.

Starten was het grootste obstakel voor Kimmann, maar hij kwam drie keer goed weg op het Ariake Urban Sports Park. De wereldkampioen van 2015, voor zijn blessure een van de topfavorieten voor goud, eindigde in de drie races van zijn heat achtereenvolgens als tweede, eerste en eerste.

Dat was ruim voldoende voor een plek in de halve finales van vrijdag. In de kwartfinales moesten de BMX'ers in een klassementje na drie races in de top vier van hun heat staan om door te mogen in het olympisch toernooi.

Regerend wereldkampioen Twan van Gendt, die net op tijd fit is nadat hij begin april een ontwrichte schouder opliep, zat in dezelfde heat als Kimmann en ook hij had weinig moeite om de halve finales te halen. Hij werd achtereenvolgens eerste, tweede en tweede.

Joris Harmsen, de derde Nederlander bij de mannen, finishte in zijn heat drie keer als tweede en schaarde zich eveneens onder de beste zestien BMX'ers.

Zusjes Smulders en Baauw ook naar halve finales

De Nederlandse vrouwen maakten eveneens geen fout op de eerste dag van het BMX-toernooi. Laura Smulders, winnares van olympisch brons in 2012 en een van de topfavorieten voor goud in Tokio, kwalificeerde zich door een tweede, een eerste en een eerste plaats voor de halve finales.

Haar jongere zusje Merel Smulders eindigde bij haar olympische debuut in een andere heat achtereenvolgens als tweede, derde en vijfde en houdt ook zicht op de medailles, net als Judy Baauw (tweede, tweede en derde).

De halve finales bij het BMX beginnen vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd. Ook dan zijn er drie races per heat. De finales, die over één race gaan, volgen om 4.40 uur (mannen) en 4.50 uur (vrouwen).