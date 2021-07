Arno Kamminga heeft donderdag zijn tweede zilveren medaille veroverd op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlander werd in een spannende finale tweede op de 200 meter schoolslag.

Kamminga is na Wieger Mensonides de tweede Nederlandse zwemmer met een olympische medaille op de 200 meter schoolslag. Mensonides pakte in 1960 brons op de Spelen in Rome.

