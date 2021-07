De Nederlandse handbalsters hebben zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won tegen Angola ook de derde groepswedstrijd met ruime cijfers: 37-28.

Nederland had het alleen in de eerste helft lastig met Angola. Oranje sloeg meteen een gat van drie punten (5-1) en later een van vijf (13-8), maar de Afrikanen bleven door wat lichtzinnigheid steeds in de buurt. De ruststand was 17-15.

In de tweede helft zette Nederland een tandje bij en werd het verschil snel gemaakt. Oranje liep meteen uit naar een 22-17-voorsprong en breidde de score in het restant alleen maar verder uit.

Nederland was eerder dit toernooi te sterk voor Japan (32-21) en Zuid-Korea (43-36). Oranje gaat aan kop in groep A en is samen met Noorwegen nog zonder puntenverlies. De nummers één tot en met vier van de twee poules gaan door naar de kwartfinales.

In de komende dagen speelt Nederland nog groepsduels met Noorwegen (zaterdag) en Montenegro (maandag). In die ontmoetingen moet Oranje een goede uitgangspositie voor zichzelf zien te bemachtigen voor de kwartfinales.