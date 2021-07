De lichte dubbeltwee vrouwen heeft Nederland donderdag de vijfde roeimedaille bezorgd op de Olympische Spelen in Tokio. Ilse Paulis en Marieke Keijser verspeelden in de laatste meters van de finale goud en moesten genoegen nemen met brons.

Paulis en Keijser leken af te steven op de zege. Ze kenden een goede start en gingen vrijwel de gehele race aan de leiding.

In de laatste meters ging het toch nog helemaal mis en passeerden Italië (goud) en Frankrijk (zilver) Nederland, dat nog net Groot-Brittannië achter zich hield.

Het scheelde een honderdste of het Nederlandse duo had door de rampzalige laatste meters niet eens een medaille veroverd. Groot-Brittannië legde de 2.000 meter af in 6.48,04 en Nederland in 6.48,03. Italië was de snelste in 6.47,54, gevolgd door het zilveren Frankrijk in 6.47,68.

Tweede olympische plak voor Paulis

Voor de 27-jarige Ilse Paulis is het brons haar tweede olympische plak. Vijf jaar geleden pakte ze in Rio de Janeiro goud met de ervaren Maaike Head, die vervolgens stopte.

Met de 24-jarige Keijser vond Paulis een nieuwe partner en kreeg opnieuw aansluiting met de wereldtop. In Tokio had dat tot goud moeten leiden, maar het werd brons.

Woensdag beleefde Nederland met vier medailles de succesvolste roeidag ooit op de Spelen. De dubbelvier mannen grepen goud, de vierzonder vrouwen en de dubbeltwee mannen zilver en de dubbeltwee vrouwen brons.