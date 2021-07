Judo ·

We gaan voor de laatste keer deze nacht naar het judo. Guusje Steenhuis neemt het in de kwartfinale op tegen de Zuid-Koreaanse Hyunji Yoon. Bij een overwinning komt ze na 10.00 uur (Nederlandse tijd) in actie in de halve finale. Bij een nederlaag komt ze ook na 10.00 uur in actie, maar dan in de herkansing.