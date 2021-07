Op de negende dag kan Nederland zo goed als zeker een nieuwe gouden medaille bijschrijven: windsurfer Kiran Badloe kan alleen nog worden gepasseerd in het klassement als hij wordt gediskwalificeerd in de laatste race. Verder zijn er medaillekansen bij de gemengde triatlon, in het zwembad, op de judomat en op de atletiekbaan.

Programma:

0.30 uur: Triatlon, gemengd, estafette (Rachel Klamer, Maya Kingma, Jorik van Egdom en Marco van der Stel)



1.48 uur: Paardensport, eventing, dressuur individueel (Merel Blom)



2.00 uur: Atletiek, vrouwen, 400 meter horden, series (Femke Bol)



2.30 uur: Atletiek, vrouwen, discuswerpen, kwalificatie (Jorinde van Klinken)



2.40 uur: Atletiek, mannen, polsstokhoogspringen, kwalificatie (Menno Vloon)



2.50 uur: Atletiek, mannen, 800 meter, series (Tony van Diepen)

3.45 uur: Atletiek, vrouwen, 100 meter horden, series (Nadine Visser en Zoë Sedney)

Femke Bol begint als medaillekandidaat aan haar olympische avontuur op de 400 meter horden. Femke Bol begint als medaillekandidaat aan haar olympische avontuur op de 400 meter horden. Foto: Getty Images

Vanaf 4.00 uur: Judo, gemengd teams, achtste finales, Nederland-Oezbekistan (mogelijk gevolgd door kwartfinale en halve finale)



4.11 uur: Zwemmen, mannen, 50 meter vrije slag, halve finales (Thom de Boer en Jesse Puts)



4.32 uur: Zwemmen, vrouwen, 50 meter vrije slag, halve finales (Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo)



4.43 uur: Zwemmen, gemengd, 4x100 meter wisselslag, finale (Nederland)



5.05 uur: Zeilen, mannen, Finn, race 7 en 8 (Nicholas Heiner)



5.05 uur: Zeilen, mannen, 49er, race 10 t/m 12 (Bart Lambriex en Pim van Vugt)



5.05 uur: Zeilen, vrouwen, 49er FX, race 10 t/m 12 (Annemiek Bekkering en Annette Duetz)



6.24 uur: Boksen, vrouwen, klasse -75 kg, kwartfinales, Nouchka Fontijn-Tammara Thibeault

Nouchka Fontijn neemt het in de kwartfinales op tegen de Canadese Tammara Thibeault. Nouchka Fontijn neemt het in de kwartfinales op tegen de Canadese Tammara Thibeault. Foto: Getty Images

7.00 uur: Judo, gemengd teams, finale en strijd om brons (mogelijk Nederland)



7.33 uur: Zeilen, vrouwen, RS:X, medalrace (Lilian de Geus)



8.00 uur: Schoonspringen, vrouwen, driemeterplank, halve finales (Inge Jansen)



8.33 uur: Zeilen, mannen RS:X, medalrace (Kiran Badloe)

11.30 uur: Hockey, vrouwen, groepsfase, Nederland-Duitsland



14.30 uur: Handbal, vrouwen, groepsfase Noorwegen-Nederland



14.35 uur: Atletiek, gemengd, 4x400 meter, finale (Nederland)