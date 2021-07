De Oegandese gewichtheffer Julius Ssekitoleko, die in Japan een aantal dagen werd vermist tijdens zijn voorbereiding op de Olympische Spelen, moet zich in eigen land voor de rechter verantwoorden. De twintigjarige atleet is volgens zijn advocaat "samenspannen tot bedrog" ten laste gelegd.

Na de aanklacht te hebben aangehoord, kwam Ssekitoleko onder voorwaarden vrij. Hij verdween anderhalve week geleden uit een hotel in de Japanse stad Izumisano.

De gewichtheffer bereidde zich daar in een trainingskamp voor op de Olympische Spelen. Nadat hij de benen had genomen, werd een briefje van hem gevonden met de tekst: "Ik wil leven in Japan, want in Oeganda is dat moeilijk."

Ssekitoleko werd vorige week gevonden in Yokkaichi, een stad die 170 kilometer verderop en in de buurt van Nagoya ligt. Vervolgens werd hij op het vliegtuig naar huis gezet.

Ssekitoleko zat vijf dagen vast in Oeganda

Na terugkeer in de Oegandese hoofdstad Kampala werd Ssekitoleko gearresteerd door de politie. Hij zat vijf dagen vast. Volgens zijn advocaat had dat gezien het vergrijp niet gemogen.

Vertegenwoordigers van Oegandese sportfederaties, waaronder de gewichthefbond, vroegen ook om vrijlating en clementie, omdat Ssekitoleko uit een arme familie komt en geen kwaad in de zin had. Hij wilde slechts een olympische droom in vervulling laten gaan.

Ssekitoleko wilde in Tokio meedoen aan het gewichtheffen in de categorie tot 67 kilogram, maar had zich formeel niet gekwalificeerd. Hij stond op de reservelijst.