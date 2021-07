Met goud, twee keer zilver en een keer brons floreerden de Nederlandse roeiers woensdag na een week met coronazorgen en onvriendelijkheden van atleten uit andere landen. Het was vrezen, incasseren en overleven, maar wel met de succesvolste Nederlandse roeidag op de Spelen ooit als eindresultaat.

"Elk land hier wist dat we meerdere coronabesmettingen in het team hebben en dat betekent dat je met een scheve blik werd aangekeken. Er werd zelfs naar je geschreeuwd", vertelt Tone Wieten. Hij had het er best moeilijk mee, zo vervolgt hij. Maar nu stond de roeier van de dubbelvier toch maar mooi met goud om zijn nek. "Uiteindelijk hebben we ons er goed doorheen geslagen."

Het begon vijf dagen eerder met een positieve test van skiffeur Finn Florijn, gevolgd door iemand uit de staf die anoniem wenst te blijven en Josy Verdonkschot, hoofdcoach van verschillende vrouwenboten.

"De eerste dag na de eerste besmetting merkte ik dat andere landen een beetje zoekende waren", vertelt Ymkje Clevering, winnares van zilver met de vier-zonder "Wat moesten ze nou met die Nederlandse 'coronagroep'? Ze waren bang. En dat snap ik, want dit moet voor hen ook een hoogtepunt zijn. Bij een positieve test is het voorbij. Maar daardoor ging het er op de baan niet heel vriendelijk meer aan toe."

'Ik kreeg geen flesje water'

Toen Olivia van Rooijen van de vrouwen dubbelvier begin deze week een riem uit de loods pakte, ging het zelfs zo ver dat een Australische coach tekeerging. "Out, out, out", schreeuwde hij. Clevering: "Ik hoorde van dat voorval en schrok. Gelukkig is die coach erop aangesproken. Zoiets is daarna ook niet meer gebeurd."

Het werd in de loop van de dagen ook iets prettiger voor de Nederlandse roeiers, zo ervoer Clevering. "Onze warming-upruimte voor de race was fijn ingericht. Er was koffie en ze hadden zelfs onze lievelingseiwitreepjes neergelegd. Alles wat in de algemene ruimtes was, hadden wij ook."

Het is na de positieve tests het lot van de Nederlandse roeiers. Niet alleen de warming-upruimtes, maar ook de gemeenschappelijke toiletten, eetzaal en douches mogen ze niet naar binnen. Wieten: "Ik vond vooral heftig dat ik tijdens een training niet eens een flesje water kreeg. Dat moest ik op een speciale plek halen."

De dubbelvier mannen. De dubbelvier mannen. Foto: ANP

'Geen bericht was goed bericht'

Aan de andere kant wilden veel Nederlandse roeiers in de eerste dagen na de positieve tests niets. Ze bleven op hun kamer, met de vrees dat ze de volgende met corona waren.

Clevering: "Dat was stressvol. Er werd dan op de deur geklopt of aangebeld en dan kwam iemand slecht nieuws brengen. Eerst was het dat Finn Florijn besmet was. Een avond later weer geklop: bleek Josy positief. Toen de dag erna nogmaals op de deur werd gebonkt, durfde niemand open te doen. Bleken de schoonmakers voor de deur te staan."

De mannen van de gouden dubbelvier herkennen het. Wieten: "Als alles negatief was, kreeg je geen bericht. Dus als er wel op de deur van het appartement geklopt werd, zat iedereen rechtop in zijn bed. Gelukkig bleek het iedere keer mee te vallen." Ploeggenoot Koen Metsemakers: "Het trok wel een zware wissel. Zeker in de eerste dagen vreesde je iedere keer het ergste. Geen bericht was goed bericht."

Wieten: "Iedere keer dat alles negatief was, zeiden we tegen elkaar: 'Yes, we mogen weer een dagje door.'" Metsemakers: "Daardoor voelde het voor de start van de race al als een overwinning dat we daar überhaupt in het water lagen. En vervolgens wonnen we nog ook. Zo werden het bijzondere Spelen. Maar bovenal Spelen waar we trots op mogen zijn."