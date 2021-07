Koos Moerenhout was woensdag geëmotioneerd door de zilveren medaille van Tom Dumoulin bij de olympische tijdrit. De bondscoach nam in mei een "gecalculeerde gok" door de Limburger nog voor zijn rentree in het peloton een plek in zijn selectie te geven, en dat vertrouwen betaalde zich uit.

Niet iedereen in de wielerwereld begreep waarom Dumoulin na zijn zelfverkozen sabbatical van drie maanden meteen de enige Nederlandse plek voor de olympische tijdrit kreeg, maar bij Moerenhout was er nooit echt twijfel.

"Tom is een bijzondere renner, daarom verdiende hij het vertrouwen om te starten op de Spelen", zei Moerenhout aan de rand van de Fuji Speedway. "Zoals Tom hebben we er maar één. Met alle respect voor de Nederlandse toppers, want die hebben we, maar deze prestatie geeft toch weer blijk van een unieke kwaliteit."

"Zijn selectie leek misschien een gok, maar het was wel een heel gecalculeerde gok. Op het moment dat Tom een break nam, zat hij heel diep. Maar als je verder vroeg, kwam je altijd bij het nog brandende olympische vlammetje uit. En ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat dat er op de Spelen uit zou komen."

32 Dumoulin in tranen na behalen van zilveren plak bij tijdrit op Spelen

'Het was geen normale weg'

Dumoulin kondigde in januari een pauze aan, omdat hij nier meer genoot van het wielrennen. Een medaille bij de olympische tijdrit was drie maanden later voor hem reden om weer te beginnen met trainen.

Na een relatief korte voorbereiding, met slechts tien koersdagen in de Ronde van Zwitserland en de NK in Drenthe, eindigde de Giro-winnaar van 2017 achter de Sloveen Primoz Roglic als tweede in Japan.

"Ik denk dat niemand anders dit had kunnen presteren met deze voorbereiding", aldus Moerenhout. "Ik heb zijn traject van dichtbij kunnen volgen en mede begeleid en het was natuurlijk geen normale weg. Tom heeft echt geworsteld. Dat hij hier dan zo goed presteert, maakt me best een beetje trots."