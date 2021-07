De mannen van Letland en de vrouwen van de Verenigde Staten hebben woensdag in Tokio het eerste olympische goud op het nieuwe onderdeel 3x3-basketbal veroverd.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De Letten Nauris Miezis, Karlis Lasmanis, Edgars Krumins en Agnis Cavars versloegen Rusland in de finale met 21-18.

De 27-jarige Lasmanis was met tien punten de topscorer. Hij schoot met minder dan een halve minuut op de klok ook de beslissende tweepunter binnen. IOC-voorzitter Thomas Bach was een van de getuigen. Servië duwde België hard van het erepodium in de strijd om brons: 21-10.

Ook bij de vrouwen moest de afvaardiging van het Russisch olympisch comité genoegen nemen met zilver. Het Amerikaanse viertal Stefanie Dolson, Kelsey Plum, Allisha Gray en Jacquelyn Young was met 18-15 te sterk. De Chinese basketbalsters pakten het brons ten koste van Frankrijk: 16-14.

De Nederlandse 3x3-basketballers strandden in hun jacht op olympisch succes in de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Brian Benjamin verloor met 19-21 van de Russen, die vervolgens ook nog favoriet Servië uitschakelden.