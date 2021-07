De tennisduels bij de Olympische Spelen in Tokio beginnen vanaf donderdag later. Spelers hadden geklaagd over de hete en benauwde omstandigheden rond het middaguur op het Ariake Park. De eerste partijen starten voortaan om 15.00 uur Japanse tijd in plaats van 11.00 uur.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Deze wijziging in het speelschema is aangebracht in het belang van de gezondheid en het welzijn van de spelers vanwege de toenemende hitte en luchtvochtigheid in Tokio", liet de internationale tennisfederatie ITF woensdag weten.

De als eerste geplaatste Novak Djokovic en nummer twee Daniil Medvedev behoren tot de tennissers die bij de organisatie aandrongen op een later begin van de tennisdag in Tokio. Sommige spelers werden in de voorbije dagen op de baan bevangen door de warmte en de zon.

"Om eerlijk te zijn, begrijp ik niet waarom de partijen niet gewoon om drie uur begonnen", zei Medvedev zaterdag nog. "Ze kunnen het leven van de tennissers zo veel makkelijker maken. Ik snap werkelijk waar niet waarom ze de partijen niet verplaatsen."

Ook Novak Djokovic had last van de hitte in Japan. Ook Novak Djokovic had last van de hitte in Japan. Foto: Getty Images

Medvedev en Djokovic wel naar derde ronde

Medvedev had woensdag weer last van de verstikkende omstandigheden in Tokio. De Rus won in drie sets van Fabio Fognini: 6-2, 3-6 en 6-2. Tijdens de partij zei de zwaar aangeslagen Medvedev tegen de arbiter dat hij het duel waarschijnlijk nog wel kon afmaken, maar dan wilde hij wel weten wie verantwoordelijkheid zou zijn in het geval hij zou komen te overlijden.

Djokovic won zijn partij in de derde ronde woensdag ook. De Servische topfavoriet, die jaagt op zijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen, versloeg de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina simpel in twee sets: 6-3 en 6-1.

In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen Kei Nishikori. Medvedev speelt tegen Pablo Carreño Busta voor een plek bij de laatste vier.