Edward Gal en Hans Peter Minderhoud hebben woensdag geen medaille weten te veroveren in de olympische dressuurfinale in Tokio.

De 51-jarige Gal was van de twee Nederlanders wel het dichtst bij een medaille. Hij noteerde op zijn paard Total US een score van 84,15 procent, die goed was voor de zesde plaats. Daarmee kwam hij ruim 4 procentpunten tekort voor brons.

Minderhoud moest zich met zijn paard Dream Boy tevredenstellen met een twaalfde plaats. De 47-jarige Zeeuw kreeg van de jury een score van 80,68 procent. De olympische titel ging naar de Duitse Jessica von Bredow-Werndl (91,73 procent).

Nederland won in 2012 in Londen met Adelinde Cornelissen (zilver) voor het laatst een medaille in de individuele dressuurfinale op de Olympische Spelen. Anky van Grunsven is de enige Nederlandse olympisch kampioen in deze discipline. Zij veroverde in 2000, 2004 en 2008 de gouden medaille.

Gal en Minderhoud deden twee keer eerder mee aan de Olympische Spelen. In 2012 eindigde Gal in Londen in de individuele finale als negende. Vier jaar later werd hij twintigste in Rio de Janeiro. Met het dressuurteam met onder anderen Minderhoud won hij in 2012 wel brons in Londen.

Minderhoud werd vijfde in 2008 op de Spelen van Peking en eindigde acht jaar later in Rio de Janeiro als negende in de individuele dressuurfinale. In de landenwedstrijd eindigde de Nederlandse dressuurequipe afgelopen dinsdag als vijfde.