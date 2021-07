Het Duits Olympische Comité heeft Patrick Moster woensdag op het matje geroepen na een beledigende uitspraak tijdens de olympische tijdrit in Tokio. De Duitse ploegleider moedigde Nikias Arndt (foto) aan, maar deed dat met kwetsende teksten.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Moster schreeuwde naar Arndt dat de renner de voor hem gestarte Algerijn Azzedine Lagab en de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier in moest halen en zei daarbij: "Haal ze in, die kamelendrijvers". De uitspraak was duidelijk te horen op televisie.

"Ik heb in het heetst van de strijd de verkeerde woorden gebruikt om Nikias Arndt aan te moedigen. Het spijt mij zeer en ik bied hierbij mijn oprechte verontschuldigingen aan. Ik wilde niemand in diskrediet brengen", zei Moster na de tijdrit.

De excuses van Moster waren niet genoeg om het incident af te sluiten, want het Duits Olympische Comité wil nog in gesprek met de ploegleider. Het is nog niet duidelijk of er sancties worden opgelegd aan Moster.

Arndt eindigde in de tijdrit als negentiende op bijna vier minuten van winnaar Primoz Roglic.