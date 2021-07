Een assistent-coach van de Nederlandse roeiploeg is woensdag in Tokio positief getest op het coronavirus, bevestigt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF aan NU.nl. Het gaat om Isabelle Jacobs. Daarmee komt het aantal besmette Nederlanders op de Olympische Spelen op zeven. Jacobs zat ook op de inmiddels beruchte KLM-vlucht van Schiphol naar Tokio.

Skateboardster Candy Jacobs was de eerste Nederlandse olympiër die in isolatie moest na een positieve test. Daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn en tennisser Jean-Julien Rojer.

Ook een anoniem staflid van de roeiploeg en roeicoach Josy Verdonkschot werden positief getest. Jacobs was een close contact van hoofdcoach Verdonkschot. Haar taken worden overgenomen door andere coaches uit de roeiploeg.

Isabelle Jacobs zat net als Candy Jacobs, Oogink, Florijn en Rojer op dezelfde KLM-vlucht van 17 juli van Schiphol naar Japan. Datzelfde geldt voor de positief geteste NOS-commentator Jeroen Elshoff. Het is nog niet duidelijk of zij hun coronabesmetting daadwerkelijk aan boord van het vliegtuig hebben opgelopen.

De KLM bevestigde maandag dat het personeel op de vlucht vooraf niet was getest op het coronavirus. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het testen van medewerkers niet gebruikelijk, omdat dit niet in de richtlijnen van zowel de Japanse als de Nederlandse overheid staat.

Een Nederlands gedeelte van de flat in het olympisch dorp. Een Nederlands gedeelte van de flat in het olympisch dorp. Foto: AFP

Strengere coronaregels voor Nederlandse ploeg

Dinsdag werd nog bekendgemaakt dat het coronaprotocol voor de hele Nederlandse ploeg in het olympisch dorp is aangescherpt wegens de positieve tests. Atleten moeten meer op hun kamer blijven en mogen minder contact hebben met andere mensen.

"De lounge op de tweede verdieping, die we hadden geopend om het wat aangenamer te maken voor de sporters, hebben we uit voorzorg gesloten", aldus Van den Hoogenband. "Atleten mogen daar alleen nog komen om koffie en thee op te halen en mee te nemen."

Twee andere ruimtes, die teams bijvoorbeeld gebruiken voor besprekingen, zijn alleen nog op afspraak beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de sportschool onder de flat. Voor de roeiers staat er buiten een tent met roeimachines en fietsen.

De organisatie van de Spelen meldde woensdag zeven nieuwe besmettingen. Daarmee komt het totale aantal positieve tests rondom het evenement op 160, waarvan er 17 bij atleten en 55 bij stafleden werden afgenomen.