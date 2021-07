Judoka Sanne van Dijke heeft woensdag de bronzen medaille gewonnen in de categorie tot 70 kilogram op de Olympische Spelen in Tokio. De Brabantse rekende in de strijd om brons af met de Duitse Giovanna Scoccimarro.

De 26-jarige Van Dijke won in de golden score na een kleine acht minuten op ippon. Met een schouderworp legde ze de Duitse op haar rug, waarna ze haar handen ten hemel hief om haar vorig jaar overleden broer te eren.

De als derde geplaatste Van Dijke was veroordeeld tot de strijd om brons nadat ze in de halve finale op waza-ari had verloren van Michaela Polleres. De Oostenrijkse legde de Brabantse na tweeënhalve minuut op haar zij.

Met de bronzen medaille van Van Dijke pakt Nederland zijn achtste olympische plak op woensdag, wat een record voor Nederland is op de Olympische Spelen. Op de Spelen van Amsterdam in 1928 werden op 11 augustus zeven medailles veroverd, wat tot dusver het Nederlands record was.

Eerste judomedaille in Tokio

Van Dijke verovert de elfde Nederlandse medaille ooit bij de vrouwen in het judo. Anicka van Emden was in 2016 bij de Spelen van Rio de Janeiro de laatste Nederlandse medaillewinnares. Het is de eerste Nederlandse judomedaille op deze Spelen.

Van Dijke is de regerend Europees kampioen en won in juni een bronzen medaille op het WK in Boedapest. Ze debuteerde in Tokio op een Olympische Spelen. Vlak voor de Spelen kreeg ze van de selectiecommissie van de judobond de voorkeur boven Kim Polling, die de beslissing tevergeefs aanvocht.

Het judotoernooi in Tokio duurt nog tot en met zaterdag. Guusje Steenhuis (-78 kilogram) en Michael Korrel (-100 kilogram) komen donderdag in actie. Zwaargewichten Tessie Savelkouls (+78 kilogram) en Henk Grol (+100 kilogram) volgen vrijdag, waarna op de slotdag de landenwedstrijd volgt.