Ranomi Kromowidjojo moet woensdag in een swim-off strijden voor een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag op de Olympische Spelen. De Nederlandse noteerde de zestiende tijd en moet nu met Marie Wattel, die dezelfde tijd zwom, gaan uitmaken wie er door mag.

De dertigjarige Kromowidjojo tikte in Tokio aan in 53,71 seconden. Dat was niet genoeg voor rechtstreekse plaatsing voor de halve eindstrijd.

Voor de olympisch kampioen van 2012 dreigde zelfs directe uitschakeling, maar door haar gedeelde zestiende plaats heeft Kromowidjojo nog een kans.

Femke Heemskerk bereikte wel direct de halve finales. De in Roelofarendsveen geboren zwemster klokte met 53,10 de negende tijd. Emma McKeon zwom met 52,13 een olympisch record.

De swim-off tussen Kromowidjojo en Wattel is later op woensdag.