Ranomi Kromowidjojo is woensdag gestrand in de series van de 100 meter vrije slag op de Olympische Spelen. De Nederlandse was veroordeeld tot een swim-off voor een plek in de halve finales, maar daar meldde 'Kromo' zich voor af. Ze wil zich volledig focussen op de 50 meter vrije slag.

Kromowidjojo zwom woensdag in de series van de 100 meter vrije slag een tijd van 53,71 seconden. Ze eindigde daarmee op een gedeelde zestiende plaats. De olympisch kampioene van 2012 moest met Marie Wattel via een swim-off gaan uitmaken wie er door mocht. Kromowidjojo slaat die extra kans om de halve finales te bereiken dus af.

"Het was geen makkelijke keuze, echt een shit-keuze. Want als sporter moet je iedere kans die je krijgt pakken, zeker op de Spelen. Maar als topsporter ga je toch ook meteen denken: waar liggen mijn kansen? Mijn gevoel zei: lekker laten lopen en voor die 50 gaan. Ik voelde dat in mijn hart ook. En dan is het rationeel gezien gewoon een heel simpele rekensom", zei Kromowidjojo over haar keuze.

De dertigjarige Kromowidjojo hoopt dat ze, door zich terug te trekken uit de 100 meter vrije slag, helemaal uitgerust kan starten op de 50 meter vrije slag. "Ik heb heel veel zin om die echt heel hard te gaan zwemmen."

Femke Heemskerk haalde de halve finales wel. Femke Heemskerk haalde de halve finales wel. Foto: ANP

Heemskerk noteert negende tijd

Femke Heemskerk wist zich wel al te verzekeren van een plek bij de laatste zestien. De Europees kampioene op de 100 vrije slag klokte 53,10, de negende tijd. Emma McKeon zwom met 52,13 een olympisch record.

Arjan Knipping redde het niet in de series van de 200 meter wisselslag. De 26-jarige Gelderlander eindigde met een tijd van 1.59,44 als dertigste. Alleen de beste zestien zwemmers in de series gaan naar de halve finales.

In de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag zijn de halve finales in het Tokio Aquatics Centre, een dag later de finale.