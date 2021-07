Primoz Roglic was woensdag niet de topfavoriet voor de olympische titel op de tijdrit in Tokio, maar veroverde met overmacht de gouden medaille. De Sloveen viel een kleine maand geleden uit in de Tour de France en had al snel een nieuw doel voor ogen.

"Het is verbazingwekkend hoe snel dingen gaan als je erin gelooft en naar nieuwe uitdagingen kijkt. Ik ben ontzettend blij, ongelooflijk. Ik zeg altijd tegen mezelf dat ik niet echt een tijdritspecialist ben, maar soms doe ik het goed", zei de altijd nuchtere Roglic na afloop van zijn gouden race.

De 31-jarige Roglic reed de twee rondes van in totaal 44,2 kilometer op en rondom het circuit van Fuji in 55.04 minuten. Daarmee was hij al een minuut sneller dan nummer twee Tom Dumoulin, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma. Rohan Dennis pakte het brons.

Roglic had dit jaar zijn zinnen gezet op het winnen van de Tour de France, maar moest door een vroege valpartij de koers verlaten. De Sloveen deed zaterdag ook al mee aan de wegwedstrijd, maar kon daar geen rol van betekenis spelen. "Het is geen makkelijk seizoen geweest voor mij, maar dit is een mooi cadeau. Alles betaalt zich uit als je hard blijft werken."

Wout van Aert greep naast een medaille in de tijdrit. Wout van Aert greep naast een medaille in de tijdrit. Foto: Getty Images

Van Aert: 'Ik heb genoten van dit avontuur'

Wout van Aert was een kanshebber op eremetaal in de tijdrit, maar de Belg kon niet zijn hoogste niveau laten zien en moest het doen met een zesde plaats. "Ik was hier natuurlijk voor veel meer gestart, maar vandaag was ik niet goed genoeg. In de tweede ronde kon ik het tempo niet aanhouden waarmee ik gestart was. Ik wist dat dat wel nodig was om te winnen."

Van Aert eindigde zaterdag nog als tweede in de wegwedstrijd en die inspanning moest de Jumbo-Visma-renner wellicht terugbetalen in de tijdrit. "Daar heb ik nog niet over nagedacht, maar ik heb er bij lange geen spijt van. Ik kon hier vandaag relaxed starten in de wetenschap dat ik al een medaille op zak had."

"Als je naar de Spelen komt en je gaat met eremetaal naar huis, is dat de max. Dat gaf me rust om vandaag te vertrekken, maar natuurlijk had ik graag nog gemikt op goud. Ik heb genoten van dit avontuur. Als ik mijn collega's mag geloven, waren het nu echt wel light-Spelen, dus in Parijs wil ik het graag nog een keer meemaken", aldus Van Aert tegen Sporza.