Badmintonner Mark Caljouw heeft zich woensdag als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales in het enkelspel op de Olympische Spelen in Tokio. De Zuid-Hollander won ook zijn laatste poulewedstrijd in het Musashino Forest Sport Plaza.

De 26-jarige Caljouw rekende overtuigend af met de als dertiende geplaatste Indiër Bhamidipati Sai Praneeth: 21-14, 21-14. Maandag was hij in zijn openingspartij ook al met 2-0 te sterk voor de Israëliër Misha Zilberman (17-21, 21-9, 21-10).

Bij de laatste zestien neemt Caljouw het donderdag op tegen Kevin Cordón uit Guatemala. Cordón is de nummer 58 van de wereldranglijst, Caljouw de nummer 35.

Caljouw is de eerste Nederlandse badmintonner in het enkelspel van de Olympische Spelen sinds 1996, toen Jeroen van Dijk, Ron Michels en Joris van Soerland in actie kwamen. Zij strandden destijds in de achtste finales.

Mia Audina veroverde op de Spelen van Athene in 2004 de enige Nederlandse medaille ooit in het badminton. Audina won toen in het enkelspel de zilveren plak. In het dubbelspel zijn Selena Piek en Cheryl Seinen nog actief. Zij staan maandag in de kwartfinales.