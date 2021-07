Zeilsters Lobke Berkhout en Afrodite Zegers zijn woensdag slecht van start gegaan in de 470-klasse op de Olympische Spelen. Het duo eindigde in de eerste twee races in de baai van Enoshima buiten de top tien. In de skiff zijn Annemiek Bekkering en Annette Deutz op de tweede plek wel op medaillekoers.

De veertigjarige Berkhout en de elf jaar jongere Zegers kwamen in de eerste race tot een elfde plaats, waarna de tweede race ook niet succesvol verliep. Het koppel moest toen genoegen nemen met een twaalfde plaats.

In het klassement bezetten Berkhout en Zegers na de eerste dag de twaalfde plaats met 23 strafpunten. Het Poolse duo Agnieszka Skrzypulec-Jolanta Ogar heeft de leiding door beide races te winnen. Er staan in totaal tien races en een medalrace op het programma.

Berkhout en Zegers vormen sinds 2018 een koppel in de 470-klasse nadat Berkhout na zes jaar haar comeback in de zeilsport had gemaakt. In maart grepen ze net naast de wereldtitel en moesten ze zich tevredenstellen met een zilveren medaille.

Berkhout veroverde op de Spelen van Londen in 2012 brons met Lisa Westerhof en zilver op de Spelen van Peking in 2008 met Marcelien de Koning. Zegers werd vijf jaar geleden met Anneloes van Veen vierde op de Spelen van Rio de Janeiro.

Bekkering en Deutz winnen twee van de drie races

In de skiff wonnen Annemiek Bekkering en Annette Deutz zowel de vierde als zesde race. In de vijfde race legde het duo beslag op de zesde plek.

In het klassement staan Bekkering en Deutz na hun sterke tweede dag op de tweede plaats met 18 punten. Het Britse duo Charlotte Dobson-Saskia Tiding leidt vooralsnog met 13 punten.

Vrijdag en zaterdag staan de komende zes races op het programma, de medaillerace is op maandag.