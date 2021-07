Tom Dumoulin is dolgelukkig na het behalen van de zilveren medaille woensdag op de olympische tijdrit in Tokio. De Nederlander nam in januari enkele maanden afstand van het wielrennen, maar besloot vooral met oog op de chronorace in Japan weer terug te keren.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Het was een moeilijke weg hiernaartoe. Ik was overtraind in de winter en klaar met fietsen. Maar ik besloot terug te keren, speciaal voor deze dag. Ik had een doel en ben trots", zei een geëmotioneerde Dumoulin vlak na de tijdrit tegen de pers.

"Het is zilver geworden, maar absoluut met een goud randje. Primoz Roglic (die goud won, red.) was van een andere planeet vandaag. Ik weet dat hij een bijzondere gozer is. En het is heel mooi om op het podium te staan. Dit is voor mij geweldig."

Dumoulin had 56.06 minuten nodig voor de twee rondes van in totaal 44,2 kilometer op en rondom het circuit van Fuji. Roglic dook daar ruim een minuut onder: 55.04. De dertigjarige Dumoulin hield Rohan Dennis (56.08), Stefan Küng (56.08) en Filippo Ganna (56.09) net achter zich.

"Ik reed een heel sterke eerste ronde. Daarna voelde ik de energie wel wegvloeien. Op het klimmetje had ik niet meer de power, daarom denk ik dat zilver ook het hoogst haalbare was. Maar dit is heel bijzonder. Ik zag dat het heel close zou zijn", zei Dumoulin later tegen de NOS.

Voor Dumoulin is het de tweede keer dat hij het zilver wint op de olympische tijdrit. De renner van Jumbo-Visma moest vijf jaar geleden in Rio de Janeiro alleen de inmiddels gestopte Zwitser Fabian Cancellara voor zich laten.